بالفيديو.. عقوبة “مقززة” لرجل وامرأة متهمين بالزنا في إندونيسيا

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تطبيق عقوبة مقززة على رجل وامرأة متهمين بالزنا في مدينة إندونيسية.

بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، تم تصوير الفيديو المقزز، الذي يظهر معاقبة رجل وصديقته بسكب مياه الصرف على رأسيهما، من قِبل أحد المتفرجين في مدينة “لانجسا”، في مقاطعة آتشيه في شمال غرب إندونيسيا.

وفي الفيديو يمكن رؤية رجل وهو يصب دلاء من مياه الصرف على رأس رجل يُعرف بـ”تي إس إف”، بالقرب من مصرف مفتوح في المدينة التي تحكمها قوانين الشريعة.

ومن ثم حاول الرجل المتهم أن يرحل، ولكن الحشد الغاضب رفض تركه، وأعادوه إلى مكانه حيث انضمت إليه صديقته (30 عامًا).

جلست السيدة التي كانت ترتدي ملابس تقليدية إلى جوار “عشيقها المزعوم”، بينما سكب الحشد مياه الصرف عليهم مرارًا وتكرارًا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الرجل المعروف باسم “تي إس إف” يعمل كرئيس المجلس الإقليمي للتخطيط التنموي بالمدينة.

وقال إبراهيم لطيف من هيئة تطبيق الشريعة الإسلامية: “يبدو أن الجاني تي إس إف تردد على منزل السيدة، وبعد أن ملوا من المراقبة، غضب السكان المحليين وعاقبوهما على علاقتهما الآثمة”.

وكشف لطيف أن “تي إس إف” حاول تهدئة الحشد بإظهار وثيقة “نيكاه سيري” التي تثبت زواجه من “دي كيه” بموجب الدين، إلا أنها ليس معترف بها من قِبل الدولة، ولكنهم لم يشككوا في صحة الوثيقة وباشروا تطبيق عقوبتهم.

ويجدر بالذكر أن آتشيه هي المقاطعة الوحيدة في إندونيسيا المسموح لها بتطبيق القوانين المبنية على الشريعة، حيث يعاقب القانون على بيع الخمر والزنا والشذوذ الجنسي في المقاطعة.