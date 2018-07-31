أحمق يحاول سرقة سمكة قرش من حديقة أسماك وإخفاءها بطريقة غريبة (فيديو)

كشف فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سرقة رجل لسمكة قرش في حديقة أسماك في “سان أنطونيو” في الولايات المتحدة.

كشفت كاميرات المراقبة كيف يحوم 3 أشخاص ويقتربون من حوض السمك الضخم ويراقبون المكان، بينما يقوم أحدهم بسرقة القرش الصغير قبل أن يغلفه بقطعة قماشية ويضعه في عربة أطفال ليبدو وكأنه رضيعًا حتى يخرج بها دون إثارة أي شكوك.

وفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية، تمكن اللصوص من سرقة القرش الرمادي الصغير، البالغ طوله حوالي 60 سم، رغم غرابة خطتهم.

في يوم الإثنين، نجحت الشرطة الأمريكية في إلقاء القبض على اللص الأحمق الذي كشف وجهه إلى كاميرات المراقبة أثناء السرقة، كما تم إنقاذ القرش الذي أعادوه مرة أخرى إلى حوض السمك في “سان أنطونيو”.

قال الشرطي جوزيف سالفاجيو إنه من المتوقع توجيه التهم إلى شخصين آخرين، كما لم يتم الكشف عن هوية الرجل الذي أُلقي القبض عليه، بالإضافة إلى ذلك، عثرت الشرطة على الشاحنة المستخدمة في السرقة مساء الإثنين.

وحتى الآن لم تكشف السلطات عما ستكون عقوبة اللص وشركائه.