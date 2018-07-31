محامية نيوزلندية تسعى لـ”فرض القانون” في الفضاء

تسعى ماريا بوزا الحاصلة على الدكتوراه في القانون والفضاء الخارجي، لـ”السيطرة قانونيًا” على الكون خارج كوكب الأرض، وحمايته مما أسمتها “الجريمة الفضائية” عند إجراء دول مختلفة أنشطة متعددة إليه.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن بوزا من نيوزلندا، “تعد واحدة من مجموعة صغيرة من القانونيين اللذين يحاولون تطبيق القانون الدولي في منطقة لا يوجد عليها سلطة قانونية، إذ قالت المحامية النيوزلندية أن الفضاء الخارجي ليس ملكًا لأحد، ويراه القانون الدولي مثل نظام الطبيعة على الأرض”.

وأضافت أن “القانون الدولي وضع الكثير من التطبيقات للأنشطة في الفضاء الخارجي، مثل أنظمة الترخيص على مواقع إطلاق الصواريخ، وتصريح حمولة الوقود في المركبات الفضائية، والذي دخل حيّز التنفيذ في نيوزيلندا أواخر العام الماضي”.

وأوضحت بوزا أنها “تسعى للاتصال مع المجتمع الدولي، لطلب استفسارات من البلدان التي تنفذ أنشطة في الفضاء، وسؤالها حول سياسة استخداماتها التجارية في الفضاء الخارجي، واخضاعها للامتثال مع القانون الدولي للفضاء الخارجي عند تنفيذ أنشطتها”.