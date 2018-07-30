اكتشاف مخبأ لمجوهرات ذهبية عمرها 2800 عام في كازاخستان (صور)

اكتشف علماء الآثار في كازاخستان مخبأ مذهلًا من المجوهرات الذهبية يبلغ عمرها 2800 عام.

وتم العثور على 3 آلاف قطعة ذهبية ثمينة في مكان للدفن في جبال “تارباغاتاي” البعيدة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويعتقد أن الكنز -الذي يوصف بأنه “لا يقدر بثمن”- ينتمي إلى أفراد العائلة المالكة أو النخبة من سكان “ساكا” الذين كانوا يمتلكون النفوذ في آسيا الوسطى قبل 8 قرون من ميلاد المسيح.

ومن بين الاكتشافات أقراط على شكل أجراس وصفائح ذهبية مع مسامير وبرشام وسلاسل وقلادة بأحجار كريمة.

وقال البروفيسور زينولا ساماشيف، المسؤول عن أعمال التنقيب: إن “عددًا كبيرًا من الاكتشافات القيمة في هذا الدفن يجعلنا نصدق أن هناك رجلًا دفن في الموقع، من الأشخاص الذين ينتمون إلى نخبة مجتمع ساكا”.

من جهته، قال رئيس منطقة شرق كازاخستان، دانيال أخميتوف: إن “هذا الاكتشاف يعطينا وجهة نظر مختلفة تمامًا عن تاريخ شعبنا”.

وأضاف: “من الواضح أن الشعب القديم يتمتع بمهارات استثنائية في التعدين أو الاستخراج والبيع وصنع المجوهرات”.