فتاة فلبينية تحمل ساقًا وذراعين إضافيين على صدرها (صور)

تعاني الفتاة الفلبينية، فيرونيكا كومينغز، البالغة من العمر 14 عامًا، من عبء إضافي على جسمها، يتمثل بوجود ذراعين وساق على صدرها منذ ولادتها، وظلت تنمو هذه الأعضاء الغريبة معها، إلى أن وصلت إلى سن المراهقة.

وتصف فيرونيكا هذ الأجسام الغريبة، بأنها توأمها الحي، الذي تتعامل معه على أنه جسم إضافي، فتنظفه باستمرار، وتقص الأظافر من الذراعين، اذ منعها الفقر والعوز من التخلص من هذا العبء الثقيل طيلة سنوات حياتها.

وأضافت: “ظننت في البداية أنه مجرد جزء إضافي صغير، ولكنني فوجئت بأنه ينمو معي، وأصبح ثقيلًا جدًا، لدرجة أنه يحد من حركتي، ويؤثر على توازن جسمي أثناء المشي، ولاحظت خروج سائل مستمر من هذا الجسم، يشبه الإفرازات إلى حد كبير، وعادة ما يكون ملطخًا بالدماء”.

وقالت والدتها إن “ولادة التوائم أمر شائع في العائلة، لذا كنت على يقين، بأنني سألد توأمًا، وبالرغم من عدم زيارتي طبيب أمراض النساء أثناء الحمل، إلى أنني اخترت اسم التوأم قبل الولادة”.

وقرر الجيران وبعض المسؤولين في بلدة فيرونيكا، جمع الأموال، لتنظيم سفر فيرونكا إلى تايلاند؛ لإجراء عملية جراحية لاستئصال هذا الجسم الغريب.

وبحسب الدكتور المعالج لفيرونيكا، بيدا إسبيندا “يمكن إزالة هذا الجسم الغريب بعملية جراحية بسيطة؛ نظرًا لطبيعة هذه الأجزاء، فهي في الغالب ليست حيوية، وعبارة عن جلد وعظام فقط، وسيزال هذا الجسم في القريب العاجل، وتعود فيرونيكا لحياتها الطبيعية، وتمارس مهامها على أكمل وجه وبكل سهولة”.