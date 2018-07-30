“فلاي دبي” تتوعد طيارًا بعد نتيجة إيجابية لاختبار الكحول

توعّدت شركة “فلاي دبي” للطيران، بأنها ستتخذ إجراءات تأديبية بحق أحد طياريها، إثر ورود معلومات تفيد بأنه كان “ثملًا” قبل توجهه لقيادته رحلة من نيبال إلى الإمارات.

وقالت متحدثة باسم الشركة، يوم الإثنين، إن عضوًا في الطاقم أثار مخاوف من أن الطيار ثمل، ما استدعى إخضاع الطيار لفحص قبل صعوده للطائرة أمس الأحد “وتم اكتشاف أن مستوى الكحول في دمه أعلى من المستوى المقبول قانونًا”.

وأضافت المتحدثة أن نتيجة الفحص أظهرت أن الطيار “غير مؤهل للقيادة وأُرسل طاقم بديل إلى كاتمندو للإقلاع بالرحلة إلى دبي”.

وأكدت أن “الشركة تحقق في الواقعة وأن الطيار سيواجه إجراء تأديبيًا”.

ووصلت الرحلة متأخرة 10 ساعات و30 دقيقة عن موعدها، ولم تُعلن هوية الطيار.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات أنها تتعاون مع “فلاي دبي” في إجراء التحقيق.

وأوضح متحدث باسم الهيئة أن “القانون الإماراتي يقضي بأن أي عضو في طاقم طائرة تكون نتيجة فحص مستوى الكحول في دمه إيجابية أثناء العمل يكون معرضًا لفقدان رخصته نهائيًا”.