استيقظت من نومها لتجد ثعبانًا طوله 91 سم نائمًا بجوارها (صور)

تعرضت امرأة بريطانية لأسوأ موقف في حياتها، عندما استيقظت وعثرت على ثعبان طوله 91 سنتيمترًا ينام بجوارها على السرير.

ويعتقد أن الثعبان قد هرب من المنزل المجاور لها، وتسلل لينام بجوارها وهي نائمة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واتصلت المرأة بمؤسسة RSPCA البريطانية؛ للحصول على المساعدة بعد أن قفزت وهربت من غرفة نومها وأغلقت الباب عليها.

ولكن عندما وصلت المسؤولة عن جمع الحيوانات، جيل سانديرز، إلى شقة المرأة في كنسينغتون بغرب لندن، اختفى الثعبان.

وألقت سانديرز أخيرًا القبض على الثعبان في الممر مساء اليوم التالي، عندما تمت دعوتها إلى الشقة مرة أخرى.

وأعلنت المؤسسة، أنها لا تعرف كيف دخل الثعبان إلى المنزل، ولكنها تعتقد أنه قد هرب من صاحبته من منزل مجاور.

وأوضحت المؤسسة، أنها تجمع المزيد من الثعابين في الصيف، بسبب الطقس الحار، مشيرة إلى أنه يجب على ملاك الثعابين، أن يضعوها في حاويات مناسبة لأنواعها، وأن تكون العلبة آمنة، ويتم قفلها إذا لزم الأمر، عندما تكون غير مراقبة.