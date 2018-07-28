تعود لـ5 آلاف عام.. العثور على رفات روميو وجولييت كازاخستان (صور)

عثر علماء الاثار في كازاخستان على رفات عاشقين مدفونين معًا في قبر يعود إلى 5 آلاف عام بالقرب من بقايا فرسين قُدما كقربانين.

عُثر على عظامهما وبجانبها رؤوس أسهم معدنية وحجارة كريمة بالإضافة إلى آنية خزفية في منطقة “قراغندي”.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، توضح الصور استلقاء الحبيبين على جوانبهما وهما يبدوان وكأنهما في لحظة عناق أبدية، وحصلا على لقب “روميو وجولييت” كازاخستان.

يعتقد العلماء أن الرجل الذي دفن وبصحبته سهام وخنجر معدني، كان قائد عجلة حربية من العصر البرونزي، كما أوضحوا أن الخيول عادة ما كانت تستخدم في دفن المحاربين الكازاخستانيين في العصر البرونزي، إذ لها رمزية كبيرة للبلاد وثقافتها.

وقال الدكتور إيغور كوكوشكين الذي ترأس الحفريات، إن هناك العديد من الأسئلة التي تدور حول هوية العشيقين، حيث لم يتضح بعد ما إذا كان الزوجين قد ماتا معًا أم أن أحدهما قتل نفسه ليدفن مع شريكه.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد إيغور أن الزوجين ربما اختارا أن يظلا عاشقين بعد الموت، موضحًا أن مثل تلك المدافن ليست نادرة في تلك المنطقة، لكن لا تزال كيفية موت الثنائي تثير حيرة العلماء.

أشار إيغور إلى أنه لحسن الحظ، لا يظهر عليها ضرر واضح، كما أن التفاصيل الخاصة بطريقة دفنهما يمكن أن تساعد في توضيح سبب وفاتهما، وذلك قد يؤكد أن الخيول قُتلت.

فالوضعية الجانبية للخيول ومواجهة ظهرهما لبعض، نادرة وفيها محاكاة لوضع الخيول أثناء جر العربة، وذلك قد يكون دليلا على قتل الجوادين ووضعهما في القبر بصورة متعمدة، ليبدو الأمر وكأنهما يجران عربة، حيث يبدو أن قبر الزوجين محاكاة أيضًا لعربة تجرها الجياد.