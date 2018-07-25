بالصور.. فيلا ساحلية قيمتها 3.7 مليون دولار للبيع بـ 5 دولارات

كشفت جمعية “أر إس إل”، عن إمكانية الفوز بفيلتين فاخرتين بولاية كوينزلاند في أستراليا، عبر الاشتراك في السحب بمبلغ 5 دولارات فقط، فربما تربح فيلتين فسيحتين ومفروشتين بالكامل في كوينزلاند بقيمة 3.7 مليون دولار، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وجاء في الصحيفة، أن “الفيلتين تقعان على بعد 20 مترًا فقط من أقرب شاطئ عائلي”.

وفي الإعلان، قالت جمعية “أر إس إل”، “تخيل الاستيقاظ في غرفتك الرئيسية الساحلية على صوت أمواج المحيط التي تصطدم بالشاطئ، قبل أن تقف في شرفتك الخاصة، وتستمتع بمنظر الماء الأزرق المتلألئ والشاطئ البكر، لتشعر وكأنك تركت حياتك ونُقلت إلى عطلة شاطئية فخمة دائمة”.

وأوضحت الجمعية، أن “الفائز يستطيع تأجير الفيلتين بمبلغ 156 ألف دولار في السنة أو بيعهما والاستمتاع بالثروة كما يشاء”.

بالإضافة إلى القيمة العقارية نفسها، تم فرش الفيلتين بأثاث حديث وأجهزة كهربائية بقيمة 232 ألف دولار، لكن للحصول على فرصة للفوز بالسحب عليك التصرف سريعًا، وشراء تذكرتك قبل غلق المنافسة في 31 تموز/يوليو المقبل، من خلال موقع جمعية “RSL” الإلكتروني.

وإذا كنت تعتقد أن هذا الأمر أفضل من أن يكون واقعيًا، فلا تقلق، فقد سبق وأن فاز آخرون بمسابقات مشابهة في الماضي، حيث فاز جو وماري واتسون بثلاث شقق فخمة، من خلال سحب مشابه تابع لنفس الجمعية في 15 نوفمبر من العام الماضي.

وتقتني جمعية “أر إس إل”، العقارات الفاخرة قبل إقامة السحوبات المماثلة، التي تمكنها من جمع أكثر من سعرها التقليدي، وتحصل على مزيد من المال للقضايا الخيرية التي ترعاها.