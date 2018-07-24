محام كويتي يطالب بحظر استخدام جهاز إسرائيلي في قضايا الجرائم الالكترونية

تقدم المحامي الكويتي محمد العنزي، ببلاغ إلى النائب العام مطالبًا بإيقاف العمل بجهاز cellebrite الذي تستخدمه الأدلة الجنائية في قضايا مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن صحة الجرائم.

وعلل المحامي العنزي طلبه لكون الجهاز إسرائيليًا، مقدمًا بلاغه ضد عدد من المسؤولين في الهيئات الرسمية، لمخالفتهم القانون القاضي بمقاطعة اسرائيل، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وقال العنزي إن “هذا الجهاز محظور استخدامه داخل الكويت كونه جهازًا إسرائيليًا”، مطالبًا بـ “مصادرته وتقديم كل مسؤول عن استيراد أو حيازة أو استعمال ذلك الجهاز للجهات المختصة لمعاقبته وفقًا لنص المادة الـ6 من القانون الـ21 لسنة 1964 في شأن مقاطعة إسرائيل”.

واختصم المحامي ببلاغه كلًا من (وكيل وزارة الداخلية، وكيل وزارة المالية، مدير الأدلة الجنائية، مدير الجمارك، رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكيل المواصلات، وكيل العدل، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي، بصفتهم).

ويذكر أن الكويت تعتبر من الدول الملتزمة بمقاطعة إسرائيل رسميًا وشعبيًا، ولا تقيم أي علاقات معها، وتقول مرارًا إنها ستكون آخر دولة تقوم بذلك.

وتأخذ الجرائم الإلكترونية في الكويت، حيزًا واسعًا في المحاكم، لما تشكله مواقع التواصل من أهمية في البلد الخليجي الذي يناقش مختلف قضاياه ضمنها، والتي تؤدي ببعضهم إلى المحاكم لمخالفات قانونية أو إساءة إلى أشخاص وفئات في المجتمع، الأمر الذي يعاقب عليه القانون الكويتي.