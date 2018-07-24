إصدار عملة في لاتفيا تجسّد “خلية النحل” لعرض رسالة هامة (صور)

أصدرت دار سك العملات في دولة لاتفيا، عملة نقدية جديدة، قيمتها 5 يورو، تُجسد أقراص خلايا النحل.

وذكر موقع “ديزين” للتصاميم الأكثر تأثيرًا في العالم ومقره لندن، أن “البنك أدرج العملة ضمن مجموعاته المميزة، إذ صممها آرثر آنالتس وهو فني من لاتفيا، في مسابقة بنك Latvijas السنوية، لتصميم عملات هادفة”.

وهدف آنالتس من التصميم هو تسليط الضوء على أهمية النحل في الحياة البشرية، مستعينًا بمقولة الفيزيائي ألبرت آينشتاين: “إذا اختفى النحل عن الوجود، سينقرض البشر في غضون 4 سنوات”.

وصمم العملة بـ6 جوانب، مع حواف متموجة، محاكاة لخلايا النحل السداسية، إذ ظهر بعضٌ منها لامعًا، كما لو تم ملؤه بالعسل السائل المتلألئ، في حين بدت الخلايا الأخرى متجمدة.

ووضع آنالتس قيمة العملة في الجانب العكسي، كما ولفت في التصميم إلى وفرة الموارد الطبيعية في بلده، والتي تُعد بيئة خصبة لتكاثر النحل، إذ نقش عليها خليج رغا الشهير في لاتفيا.