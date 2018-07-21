بدلًا من 63 دولارًا.. أمريكية تتفاجأ بوجود مليون دولار في حسابها

فُوجئت سيدة تدعى “إلين فليمنج” من مدينة بوسطن الأمريكية، بتحويل مبلغ 1.101.690 دولار، في حسابها المصرفي، بدلًا من المبلغ الذي أودعته منذ شهور والبالغ 63 دولارًا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم السبت، أن فليمنج البالغة من العمر 26 عامًا تلقت رسالة صوتية إلكترونية من شركة أميريتراد الامريكية للإيداعات المالية، وتبلغها بتحويل المبلغ الى حسابها، وعندما تأكدت من ذلك، اتصلت بالاستشارة المالية للشركة وأبلغتهم بوجود خلط في التحويل.

وعقبت أميريتراد أن المال تم تحديده وتثبيته، وكان يقصد امرأة أخرى بالاسم نفسه وتعيش في ولاية فلوريدا، حيث أُعيد تحويله إليها.