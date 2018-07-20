فقط في الصين.. يأكلون من “المبولة” لإثبات نظافة مطعمهم (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي موظفي شركة أغذية صينية وهم يأكلون من المرحاض لإثبات نظافته.

أقبل موظفو شركة “فوجيان” للأغذية في جنوب شرق الصين على تحد لا يجرؤ الكثير على خوضه، حيث وضعوا الطعام في مبولة، وقلبوه بأيديهم، ثم التقطوه وأكلوه أمام الكاميرا لإثبات أن مراحيضهم هي الأنظف على الإطلاق.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لم يكتف العمال بهذا العرض الغريب والمقزز فقط، حيث وضع القسم بأكمله طاولة طعام داخل المرحاض وتمتعوا بوجبتهم.

ووفقًا للمدير، فإن هذه الممارسة الغريبة في مقاطعة “زانجبو” هي جزء من برنامج تدريبي يخضع له مشرفو الشركة.

وفي الفيديو يمكن رؤية نائبة المدير العام للشركة وهي تصب وعاء من كرات الأرز في المبولة، قبل إضافة بعض الحلوى وتقليبها معًا في المبولة جيدًا لإثبات مصداقية التحدي.

ومن ثم قالت وهي تنظر إلى قطعة: “انظروا، لقد حركتها حوالي 20 مرة، الآن، دعوني أكون أول من يأكلها”.

وقالت النائبة: “نطلب من المشرفين تنظيف المراحيض كجزء من برنامج تدريبي جاري منذ 25 عامًا، وبعد كل مرة عليهم أكل وجبة داخل المرحاض لإثبات مدى نظافته”.

ومنذ نشره على موقع “ويبو” للتواصل الاجتماعي، حصل الفيديو على 770 ألف مشاهدة، ولقي العديد من التعليقات الساخرة، حيث قال أحدهم: “هناك فرق بين مرحاض نظيف وخالي من الجراثيم، إنها مبولة ولا تزال مليئة بالبكتيريا والجراثيم الأخرى”.