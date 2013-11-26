"التايم" تكشف سر "اليوتيوب"

استطاعت مجلة تايم الأمريكية اكتشاف سر موقع "اليوتيوب"، والذي يعتبر من أشهر وأقوى مواقع مشاركة مقاطع الفيديو في العالم، وهي استخدامه كلعبة إلكترونية ترفيهية أثناء مشاهدة الفيديوهات.
وذكرت المجلة الخطوات الثلاث لتحويل الموقع إلى وسيلة ترفيهية وهي كالآتي:
- الخطوة الأولى: عند مشاهدة أي مقطع فيديو، اضغط على خيار وقف الفيديو.
- الخطوة الثانية: حرك مؤشر الفأرة إلى أي مكان خال "أبيض اللون" على صفحة الموقع وانقر عليه مرة واحدة.
- الخطوة الثالثة: قم بإدخال الرقم 1980، ويهبط المقطع لأسفل ويطلب منك النقر لبدء لعبة إلكترونية تدافع فيها عن المقطع الذي تشاهده عبر أربعة مدافع موضوعة أعلاه، ويتم توجيهها صوب الصواريخ التي تطلق نيران على المقطع.