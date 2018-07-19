عرض بهلواني يعرض حياة مرشحة للخطر في برنامج للمواهب

كادت مرشحة أمريكية أن تفقد حياتها بسبب عرض خطير قدمته مع شريكها على مسرح المواهب “اميريكان غوت تالنت”، حيث انزلق كاحلها من قبضة شريكها وسقطت من ارتفاع كبير، فوق الخشبة وسط نيران مشتعلة.

وحبست الواقعة أنفاس الجمهور ولجنة الحكم لبضع ثوان، قبل أن تقوم المغامرة من مكانها، وتطمئن الجميع أنها بخير.

وطلبت ماري وشريكها تيس المنحدران من ولاية يوتا، من الحكام أن يعيدا العرض، لكنهم رفضوا وأثنوا على إنجاز الثنائي، خصوصًا أنهما عرضا سلامتهما للخطر.

وقال المشاركان إن لديهما طفلاً في الثانية من عمره كان حاضرًا بين الجمهور، وإنهما يتركانه من أجل العمل، وإن حلمهما هو العمل في لاس فيغاس حيث توجد عائلتهما، حتى يتمكنا من تركه برعاية الأقارب.