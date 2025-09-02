ميغان ماركل تكشف صورا نادرة من كواليس برنامجها الجديد

قدّمت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، لمحة حصرية من وراء كواليس الموسم الثاني من مسلسلها الوثائقي "مع حبي، ميغان" على منصة نتفليكس، من خلال مجموعة صور نادرة نشرتها على حسابها في "إنستغرام"، تضمنت أطفالها آرتشي وليليبت أثناء زيارتهم موقع التصوير.

وعلّقت ماركل على الصور قائلة: "كان تصوير الموسم الثاني أكثر متعة مما تتخيلون. كيف حافظنا على أجواء العمل؟ بالموسيقى!".

وأضافت: "بينما كنت أستمع إلى الأغاني، أردت مشاركة بعض الأغاني المفضلة لديّ. استمتعوا بها خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد العمال. اعملوا بجد، العبوا بجد".

أظهرت الصور الأطفال وهم يشاركون لحظات المرح والإثارة، حيث فحصوا معدات الإنتاج وجلسوا على مقاعد المخرج، كما لفتت الأنظار لمعان شعرهما الأحمر تحت أشعة الشمس، وهو ما ورثاه عن والدهما الأمير هاري.

وكان الموسم الأول من المسلسل قد صوّر في منزل مستأجر بالقرب من مقر إقامة العائلة في مونتيسيتو، فيما يُصوّر الموسم الثاني حاليًا في منزل ميغان والأمير هاري الفعلي.

وفي تصريحات لمجلة People، قالت ميغان ماركل: "أردت حماية هذا الملاذ الآمن. نحن عائلة مترابطة، وأعشق تلك اللحظات - أخذ ليلي لقيلولة، تناول الغداء معًا، وقضاء أوقات مميزة في نهاية اليوم. مطبخنا هو المكان الذي تطبخ فيه أمي للعائلة، ومع وجود طاقم يزيد عن 80 شخصًا، كان عددًا كبيرًا جدًا".

وأضافت: "آرتشي وليليبت زارا موقع التصوير، وكانت لحظات جميلة. سررت برؤية أطفالي وأنا أعمل، وفهمهم لما أقدمه من إبداع ومشاركة. آمل أن يشعروا بالفخر عندما يكبرون لأنهم كانوا جزءًا من بداية هذا العمل معي".