طلاء الأظافر بد النقود والبطاقات.. طريقة ثورية في "الدفع السريع"

ابتكرت إحدى شركات التقنيات العالية طريقة جديدة للدفع السريع، تُمكن الزبائن من دفع ثمن مشترياتهم دون نقد ولا بطاقة، بل باستخدام طلاء أظافر خاص.

وعرضت شركة "Smart Chip" هذه التقنية الجديدة التي قالت إنها ستمكنك من الدفع بمجرد التلويح بظفرك أمام آلة الدفع.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية فإن الجهاز الذي تبلغ قيمته 16 دولارا يحتوي على تفاصيل البطاقة المصرفية للمالك، ويرتبط بتطبيق الهاتف المحمول لإجراء عمليات الدفع.

ويوضح تقرير الصحيفة طريقة استخدام هذه التقنية الجديدة للدفع، مشيرا إلى أنه يتم لصق الشريحة على ظفر المستخدم ومن ثم طلاؤه بطلاء الأظافر لتثبيتها.

لكن التقرير نبه إلى أن الشريحة تتطلب استبدالها بشكل متواتر، بين خمس إلى سبع مرات كل عام، أي مرة واحدة كل شهرين تقريبا، اعتمادا على طول أظافر المستخدم.

وقال رودولف رابر، مؤسس الشركة المبتكرة لهذه التقنية، إن "الشريحة الذكية يمكن أن تكون مرافقة للزبون حيثما حل، ويمكنه أيضا تغطيتها باللون الذي يريد".

وأشار رابر إلى أن هذه التكنولوجيا "لا يمكن سرقتها"، كما أنه لا يمكن "نسيانها في المنزل" وفق تأكيده.

ولا تعمل هذه التقنية المتقدمة على تبسيط عملية الدفع فحسب، بل تقدم أيضاً هامشا من الأمان الشخصي وفقا للتقرير الذي أوضح أنه من خلال دمج إمكانيات الدفع مباشرة في نموذج يمكن ارتداؤه، تعمل الشريحة الذكية على التخلص بشكل فعال من المخاطر المرتبطة بفقدان طريقة الدفع أو نسيانها.

ويَعد هذا الابتكار بتعزيز تجربة التسوق والدفع السريع، ويوفر بديلا سهلا وآمنا لخيارات الدفع التقليدية.