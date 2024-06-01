أسماء لزرق تعلق على قرار رفض تونس مشاركتها بتكريم "ذكرى"

علقت الفنانة أسماء لزرق على قرار رفض تونس مشاركتها في الحفل المرتقب لتكريم الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، والمقررة إقامته، 6 يونيو الحالي، في المسرح البلدي في العاصمة.

وقالت الفنانة المغربية، عبر حسابها على "إنستغرام"، في تعليق: "أعتذر من الجمهور التونسي والجالية المغربية والعربية في تونس عن عدم مشاركتي في هذا الحفل لظروف خارجة عن إرادتي، وبقرار من وزارة الثقافة التونسية بمنعي من المشاركة بحفل تكريم الراحلة ذكرى، والسبب كوني مغربية أجنبية".

وأرفقت "لزرق" التعليق، بمنشور، كتبت عليه: "ما رأي وزارة الثقافة والنقابات الفنية في المغرب؟ وزارة الثقافة التونسية تمنعني من الغناء في حفل ذكرى بدعوى أنني أجنبية".