أسماء لزرق تعلق على قرار رفض تونس مشاركتها بتكريم "ذكرى"
علقت الفنانة أسماء لزرق على قرار رفض تونس مشاركتها في الحفل المرتقب لتكريم الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، والمقررة إقامته، 6 يونيو الحالي، في المسرح البلدي في العاصمة.
وقالت الفنانة المغربية، عبر حسابها على "إنستغرام"، في تعليق: "أعتذر من الجمهور التونسي والجالية المغربية والعربية في تونس عن عدم مشاركتي في هذا الحفل لظروف خارجة عن إرادتي، وبقرار من وزارة الثقافة التونسية بمنعي من المشاركة بحفل تكريم الراحلة ذكرى، والسبب كوني مغربية أجنبية".
وأرفقت "لزرق" التعليق، بمنشور، كتبت عليه: "ما رأي وزارة الثقافة والنقابات الفنية في المغرب؟ وزارة الثقافة التونسية تمنعني من الغناء في حفل ذكرى بدعوى أنني أجنبية".
وكانت ليلى الورفلي، مديرة الموسيقى والرقص في النيابة، قالت في خطاب رسمي موجّه إلى شركة "بلو سوينغ" للإنتاج: "تبعًا لطلبكم المتعلق بالترخيص لكم باستقدام الفنانة المغربية أسماء لزرق للغناء في إطار حفل تكريم الفنانة الراحلة ذكرى محمد، يوم 06 جوان 2024، في المسرح البلدي في تونس، يؤسفني إعلامكم أنه تم رفض طلبكم".
وأضافت "الورفلي" أن الرفض يأتي "طبقًا لمقتضيات الأمر، عدد 2197 لسنة 2009 مؤرخ في 20 جويلية 2009، يتعلق بإحداث لجنة استشارية للعروض الفنية التي ينشطها أجانب، وضبط مشمولاتها وتركيبتها، وطرق عملها، والإجراءات المتبعة لديها، وشروط ممارسة مهنة الوساطة في إقامة الحفلات الفنية أو التعهد بها، والمصادق عليها بقرار وزير الثقافة المؤرخ في 10 جويلية 2001".