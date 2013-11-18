الشمس تنقلب رأسا على عقب خلال 3 شهور

في ظاهرة تحدث مرة كل 11 عاماً، من المتوقع أن يحدث انقلاب قطبي في الشمس في غضون أسابيع قليلة، حيث سيتبادل القطبان المغناطيسيان الشمالي والجنوبي للشمس مكانيهما.

ووفقا لصحيفة "التلغراف" البريطانية التي نقلت عن وكالة الفضاء ناسا، فإن المجال المغناطيسي للشمس يغير قطبيه كل 11 عاما تقريبا مستدركة أنه على خلاف ذلك فإن آخر مرة قلبت الأرض فيها قطبي مجالها المغناطيسي كان قبل 800 ألف عام تقريبا.

واستكملت "ناسا": "عندما تتبدل الاقطاب المغناطيسية فإن المجال المغناطيسي ينقلب تماما. حيث يحدث الانعكاس القطبي عند ذروة الدورة الشمسية للشمس solar cycle، بينما يعيد المولد المغناطيسي الداخلي للشمس ترتيب نفسه."

وأضافت أن الآلية الداخلية التي يتكون بسببها الانعكاس المغناطيسي ما زالت غير مفهومة تماما، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك فإن علماء المرصد الشمسي ويلكوكس في ستانفورد يراقبون المجال المغناطيسي للشمس بشكل يومي.