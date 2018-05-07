باكستاني يحطم رقما قياسيا برأسه (فيديو)

وثق فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي الباكستاني “رشيد نسيم” (32 عاما) وهو يحطم 51 ثمرة بطيخ برأسه أمام الجمهور المصفق.

حطم الرجل الباكستاني الرقم القياسي السابق للألماني “تافزي أحمد” الذي حطم 43 ثمرة فقط في دقيقة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم تصوير المقطع في مدرسة غرين الثانوية العامة في مستعمرة “شاه فيصل” بمدينة “كراتشي” الباكستانية.

وفي الفيديو يمكن رؤية صف طويل من البطيخ الجاهز لمحاولة تسجيل الرقم القياسي العالمي، قبل أن يدمرهم “نسيم” واحدة تلو الأخرى، ليقسم بعضها بضربة واحدة من رأسه، ويعود ليدمر أخريات بضربة ثانية.

وفي محاولة تحطيم رقم قياسي آخر في الفيديو، سحق الباكستاني العنيف 281 حبة جوز في 60 ثانية، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 251.

وبدوره قال “نسيم”، خبير فنون الدفاع عن النفس مدير مدرسة لتعليم فنون القتال، إنه كان يستعد لهذه المحاولة منذ عدة أشهر، موضحًا أن تحطيم الأرقام القياسية العالمية ودخول موسوعة غينيس، يتطلب الكثير من التمرين.

سبق وسجل “نسيم” أرقامًا قياسية أخرى في موسوعة غينيس بما في ذلك تحطيم أكبر عدد من حبات جوز الهند الأخضر برأسه، وإزالة أكبر عدد من أغطية زجاجات برأسه في دقيقة واحدة، بالإضافة إلى الرقم القياسي في تحطيم عبوات المشروبات.

وشرح: “هدفي هو تسجيل 50 رقمًا قياسيًا عالميًا، لتفتخر بي بلادي”.