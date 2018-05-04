تونس.. عزل إمام دعا إلى عدم التصويت للنساء في الانتخابات البلدية

تونس.. عزل إمام دعا إلى عدم التصويت للنساء في الانتخابات البلدية

المصدر: أنور بن سعيد-إرم نيوز

قررت وزارة الشؤون الدينية في الجمهورية التونسية، اليوم الجمعة، عزل إمام مسجد في محافظة المنستير الساحلية، بعدما دعا الناخبين إلى عدم التصويت للنساء في الانتخابات البلدية والتصويت للمصلين فقط.

 وقال محافظ مدينة المنستير، أكرم السّبري، في تصريح لـ”إرم نيوز”، اليوم الجمعة: إن إمامًا خطيبًا دعا المصليّن خلال خطبة جمعة اليوم ألا يصوّتوا إلا للمصلّين وإلى عدم التصويت للنساء.

وأشار المحافظ التونسي إلى أنّ محافظة المنستير طالبت وزارة الداخلية التونسية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الإمام المعزول، واصفةً دعوته بأنها “خطيرة”.

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