فيديوهات جنسية تُعرض أمام محكمة مغربية تنظر ملف “بوعشرين”

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المغربية النظر في ملف توفيق بوعشرين، إلى الخميس المقبل، حيث ستعقد جلسة سرية تعرض خلالها فيديوهات لدى النيابة العامة.

ويحاكم بوعشرين مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” بتهم منها الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي، والتهمة الأخيرة هي التي تتعلق بها الفيديوهات المزمع عرضها أمام القضاء، بحسب تقارير إخبارية مغربية.

وأكد بوشعيب فارح، القاضي المشرف على الملف، اليوم الخميس، أن الجلسة المقبلة “ستكون سرية بحضور دفاع المتهم وكذا دفاع الطرف المدني، حيث ستتم مناقشة الموضوع وعرض الفيديوهات التي تؤكد النيابة العامة توفرها عليها”.

وبخصوص الدفوعات التي تم التقدم بها من طرف محامي المتهم بوعشرين، وكذا الطرف المدني إلى جانب النيابة العامة، فقد قررت المحكمة قبول استدعاء شهود النفي والإثبات وضم باقي الدفوعات الشكلية إلى الجوهر.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اتهمت بوعشرين بـ”الاغتصاب وهتك العرض بالعنف، والتحرش الجنسي، واستدراج أشخاص من أجل البغاء، وتصويرهم وتسجيلهم”، وقالت إن لديها 50 شريطًا جنسيًا للمتهم تُثبت ذلك.