خطوة جديدة لتعزيز الذكاء البشري.. اكتشاف علاقة بين حجم خلايا المخ ومستوى الذكاء

اكتشف مجموعة من باحثي جامعة “أمستردام“، للمرة الأولى، أن الأشخاص الأذكياء لديهم خلايا دماغية أكبر من أقرانهم.

وجد العلماء، أن كبر حجم الخلايا وقوة اتصالها بالخلايا المحيطة، تمكن صاحبها من معالجة المزيد من المعلومات بمعدل أسرع.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إذا تم تأكيد نتائج الدراسة، يمكن أن تساعد الباحثين على إيجاد طريقة لتعزيز ذكائنا.

وفي الدراسة التي أجرتها الدكتورة “ناتاليا غوريونوفا” في الجامعة الحرة في أمستردام، تم اختبار ذكاء 35 شخصًا مقرر خضوعهم لعملية جراحية في الدماغ.

وأثناء الجراحة، أخذ الأطباء عينة صغيرة من أنسجة المخ الصحية من الفص الصدغي للمتطوعين، قبل حفظها للتحليل في المختبر.

وقارنت الدكتورة “غوريونوفا” حجم وشكل خلايا الدماغ مع درجات ذكاء المتطوعين، ووجدت أن خلايا المخ أكبر بقدر ملحوظ وتمتلك روابط أقوى مع بعضها في الأشخاص الذين لديهم معدل ذكاء أعلى.

وتعد هذه الدراسة هي الأولى التي تُظهر على الإطلاق أن الحجم المادي والبنية الهيكلية لخلايا الدماغ مرتبطة بمستويات الذكاء لدى الشخص.

ومن الناحية النظرية، يعتبر ذلك الاكتشاف خطوة أولى مهمة في التعرف على سر العبقرية، على أمل ابتكار طرق متطورة لتعزيز الذكاء البشري.