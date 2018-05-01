بريطانيا تستعد لإطلاق خط سكة حديد بسرعة قياسية

تستعد بريطانيا لإطلاق خدمة سكة حديد جديدة، من شأنها أن تخفض وقت السفر بين لندن وبوردو الفرنسية إلى أقل من 5 ساعات.

يهدف الخط الجديد لجذب المسافرين الذين يفضلون السفر بالقطار عن الطائرة، حيث تستغرق رحلات لندن إلى بوردو 5 ساعات و25 دقيقة، وتتطلب تغيير القطار في باريس، كما تستغرق رحلة العودة وقتًا أطول يبلغ 6 ساعات و26 دقيقة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، انخرطت الشركات الأربع المسؤولة عن البنية التحتية للخط الجديد “HS1 Ltd” و”يوروتانل” و “ليسيا” و “SNCF Reseau”، في محادثات متقدمة حول توفير الخدمة المقترحة.

وسوف يتخطى الخط المقترح باريس، مستفيدًا من وصلة عالية السرعة بطول 188 ميلًا، بين “تورز” و”بوردو”، والتي افتُتحت في يوليو من العام الماضي.

وقال ديان كروثر، الرئيس التنفيذي لشركة “HS1 Ltd”، التي تملك خط السكك الحديدية بين لندن ونفق القناة: “كما رأينا هناك طلبًا حقيقيًا على خدمات القطارات الدولية؛ لتوفير خدمة مريحة ومتصلة بشكل أفضل، خاصة للرحلات الترفيهية”.

وأضاف: “هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها مشغلو السكك الحديدية بهذه الطريقة، الأمر الذي وفر الكثير من الإجراءات القانونية”.

وأوضح: “الخط جاهز تقريبًا، وينتظر موافقة الحكومتين البريطانية والفرنسية على مراقبة الحدود، ومع الالتزام الصحيح، يمكن أن نتوقع افتتاح الخدمة الجديدة بحلول عام 2020”.