بالفيديو… ضرب وسحل فتاة إيرانية ثانية من قبل الشرطة الدينية في طهران

تداول نشطاء إيرانيون الاثنين مقطع فيديو “صادم” انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي تظهر فيه فتاة إيرانية تتعرض للضرب من قبل الشرطة الدينية بعد مقاومتها ورفضها الانقياد بعد أن طُلب منها أن تذهب معهم لمركز الاعتقال.

ويظهر تعنيف الفتاة وهي تصرخ بأعلى صوتها:”إتركوني بالله عليكم لما يجب علي أن اذهب معكم ؟ ما الذنب الذي ارتكبته ؟ أنا لم ارتكب ذنباً كي تعتقلوني”.

كما يظهر في الصورة والصوت كيف يتعاطف معها المارة ويصيحون مخاطبين الشرطة “اتركوها اتركوها..لماذا تعتقلونها لباسها محتشم”

وانتشر الفيديو الجديد بعد أسبوع من انتشار مقطع فيديو “مروع” انتشر مسبقاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه تعنيف امرأة من قبل عناصر الشرطة الدينية، حيث أثار ضجة في إيران وخارجها، بعد أن بث التسجيل المصور الذي يظهر جرّ امرأة شابة ودفعها، بينما تقاوم الاعتقال لعدم تمسكها بـ”الحجاب الإلزامي” وأدى انتشار الفيديو الى قيام وزير الداخلية الإيراني رحماني فضلي بطلب تحقيق شامل حول الحادثة.