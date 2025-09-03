ترامب يعلق على "الفيديو الغامض" من البيت الأبيض

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع ويُظهر أشياءَ غامضةً تُلقى من نافذة البيت الأبيض، واصفًا المقطع بأنه "مفبرك وربما مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي".

ويُظهر الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع وحصد آلاف المشاهدات، شخصًا يُلقي بأشياءَ من الطابق العلوي للبيت الأبيض على العشب أسفله؛ ما أثار تكهنات ونظريات مؤامرة حول أنشطة غامضة داخل القصر.

وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أوضح ترامب أن نوافذ البيت الأبيض محكمة الإغلاق ومضادة للرصاص، وتزن كل نافذة نحو 600 رطل؛ ما يجعل فتحها أمرًا شبه مستحيل، مؤكّدًا أن الفيديو غير واقعي.

وأضاف الرئيس السابق، معلقًا على المقطع: "لا، ربما يكون هذا مُولَّدًا بالذكاء الاصطناعي… جميع النوافذ مُدرّعة بشكل كبير ومضادة للرصاص".

كما استغل ترامب المؤتمر لمناقشة مخاطر الذكاء الاصطناعي، قائلًا إنه قادر على خلق محتوى زائف، لكنه مفيد أيضًا في بعض الحالات، مشددًا على ضرورة الحذر من التضليل الناتج عنه.

في البداية، أشار مسؤول بالبيت الأبيض إلى أن الفيديو قد يُظهر مقاولًا يقوم بأعمال صيانة أثناء غياب ترامب، قبل أن ينتشر المقطع على نطاق واسع ويثير جدلًا بين مستخدمي الإنترنت.