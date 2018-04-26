طالب سعودي يشهر سلاحًا رشاشًا خلال حفل تخرّج زملائه (صور)

أفادت تقارير إخبارية سعودية، اليوم الخميس، أن طالبًا يدرس في المرحلة الثانوية، قام بإحضار سلاح ناري إلى حفل تخرّج أُقيم في المدرسة التي يدرس فيها.

ونقلت التقارير عن المتحدث الرسمي بإدارة التعليم في محافظة بيشة ناجي السبيعي، قوله إن “مكتب التعليم في النقيع شمال بيشة فتح تحقيقًا في حضور أحد الطلاب في المرحلة الثانوية بسلاح ناري أثناء حفل التخرج الذي أُقيم في مدرسته”.

وأضاف المتحدث أن مدير مكتب التعليم في النقيع “شكل لجنة عاجلة للوقوف على ما تم رصده”، مشيرًا إلى أن الحادثة “لا تعدو كونها سلوكًا فرديًا”.

وأوضح السبيعي أنه “سيتم اتخاذ كافة الإجراءات ومن ثم رفع التقرير لإدارة التعليم لتطبيق النظام بحق الأطراف كافة المسؤولة عن الحادثة”.