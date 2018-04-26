بالفيديو.. سقوط جسم أسود من منتصف قوس قزح يثير الحيرة

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لقطات لسقوط كائن غريب من سماء بريدجوتر سومرست بإنجلترا.

وأظهرت اللقطات على ما يبدو أنه جسم أسود كبير يسقط على الأرض من منتصف قوس قزح، ويتشابه الفيديو بشكل ملحوظ مع مشهد من فيلم War of the Worlds لعام 2005 من إخراج ستيفن سبيلبرغ.

وفي حين أنه ليس من الواضح تمامًا طبيعة هذا الجسم، إلا أن بعض الأشخاص نشروا عددًا من التفسيرات، بما في ذلك أنها مجرد لطخة على الكاميرا أو أنه طائر.

وكتب أحد مشاهدي الفيديو: “إنه طائر”، فيما قال آخر: “من شأنه أن يكون طائرًا ضخمًا”.

وكانت ميغان تايلور، من السكان المحليين تصور العاصفة فوق سماء بريدجوتر، سومرست في عطلة نهاية الأسبوع، والتقطت تايلور لقطات رائعة من البرق في السماء فوق المنطقة.

لكن ما لم تستوعبه كان سقوط جسم أسود من السماء بعد ضربة خاطفة للبرق، وقالت تايلور إنها وقعت في حيرة بسبب ما رأته.

وأضافت: “لم أشاهد عاصفة مثلها من قبل، ولم أشهد قط أي شيء يسقط على الأرض مثل هذا، ليس لدي أي فكرة عما كان هو”.