العثور على 75 هيكلًا عظميًا أسفل حوض سباحة في بريطانيا (صور)

اكتشف عمال بناء، موقع دفن يحتوي على 75 هيكلًا عظميًا رومانيًا أسفل حوض سباحة بفندق في يورك ببريطانيا.

وكان مجموعة من العمال يقومون بهدم مبنى في فندق “Newington”، لإنشاء 7 منازل عائلية، وأثناء تجديد المبنى الجورجي، صُعق عمال البناء بالعثور على رفات بشرية رومانية.

ويقول العلماء إن الهياكل العظمية تعود لرجال ونساء من مختلف الأعمار، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويعمل العلماء على تحليل البقايا للعثور على مزيد من الأدلة، وتم العثور على الهياكل العظمية على بعد 300 متر فقط من مدفن المصارع الروماني الذي تم اكتشافه في المدينة عام 2004.

ولم يعرف بعد ما إذا كان أي من الجثث التي عثر عليها حديثًا تنتمي إلى مقاتلين، لكن الباحثين يعتقدون أن هذا أمر غير مرجح.

وخلال عملية الترميم، دعا العمال علماء الآثار للمساعدة في استرداد الهياكل العظمية.

وقال ديفيد سكوت، من مؤسسة يورك الأثرية، إن هذا الاكتشاف لم يكن مفاجئًا بسبب ارتباطها بالإمبراطورية الرومانية، التي أسفرت عن عشرات الاكتشافات في الماضي.

وأضاف: “يقع الفندق قرب مقبرة اكتشفها آل وينهام في خمسينات القرن العشرين، وكانت واحدة من أولى مقابر الرومان والبريطانيين التي تم اكتشافها، كما يقع الموقع على بعد 300 متر تقريبًا من الاكتشافات السابقة في عام 2004 و 2005 الشهيرة لأكثر من 30 هيكلًا كانت مقطوعة الرأس، وقد تم التوصل إلى أنهم كانوا من المصارعين”.