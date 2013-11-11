صور..تحذير خاص للرجال

وجهت صحيفة "Huffington Post" تنبيهاً إلى أي شاب يرغب بكتابة تعليق على صورة مثيرة لإحدى عارضات الأزياء على موقع التواصل الاجتماعي"Facebook"، أن يتأكد قبل أي شيء من أن التعليقات لن تظهر على صفحته الشخصية، فالتعليق تسبب بتفكك أسرة في مدينة مانشستر في إنجلترا.

فرد ناشط آخر على الموقع قائلاً "أتمنى أن تقرأ زوجتك هذا التعليق، وأن يكون أول ما ستراه غداً صباحاً هو حاجياتك مرمية في كيس على الأرض".

وبالفعل رأت الزوجة تعليق زوجها الذي أذهله جمال عارضة الأزياء، فما كان منها إلا أن كتبت: "نسي زوجي الغبي أن تعليقاته متصلة بحسابه على فيسبوك، أنت لا تستحق أطفالنا، أتمنى أن تجد مكاناً على كنبة أخيك لأنني سأغير أقفال المنزل".