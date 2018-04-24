شاهد أكبر بعوضة في العالم (فيديو)

اصطاد خبير حشرات في الصين أكبر بعوضة في العالم، يبلغ عرضها عند فرد الجناحين 11 سم.

تم اكتشاف الحشرة الضخمة على جبل “تشينغتشنغ” بمقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، من قِبل عالم الحشرات الصيني “تشاو لي” خلال جولته الميدانية.

وفي حواره مع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشف الخبير أن الحشرة تنتمي إلى نوع يسمى “هولوراسيا مياكادو”، وهو أكبر أنواع البعوض في العالم، والذي نشأ في اليابان.

وقال إنه عندما اصطاد البعوضة لأول مرة، اعتقد أنها كبيرة بشكل استثنائي، ولكنه تأكد مؤخرًا فقط أنها أكبر بعوضة في العالم.

وقال تشاو، إن الجناح الطبيعي لبعوض “هولوراسيا ميكادو” يبلغ نحو 8 سنتيمترات، أي أقصر بما يقارب الثلث من تلك التي التقطها.

وأضاف أن بعوض “هولوراسيا ميكادو” الموجود في مقاطعة سيتشوان بالصين، أكبر بشكل عام من ذلك الموجود في اليابان، مشيرًا إلى أن عمره الافتراضي هو أسبوع تقريبًا.

تم تحويل البعوضة ذات الحجم القياسي إلى عينة؛ ليتم عرضها في متحف الحشرات في غرب الصين، والذي يعمل فيه تشاو كأمين له.

ومن المثير للاهتمام، أن تشاو قال إن هذا البعوض المرعب لا يؤذي الناس، بل يدعم نفسه بالتغذية التي حصل عليها خلال حياته في طور اليرقة.

ووفقًا للتقارير، من المقرر عرض البعوضة الهائلة للجمهور خلال معرض عن الحشرات الغريبة في متحف الحشرات في غرب الصين، في مايو المقبل.

هذا وقد سبق واصطاد تشاو أكبر حشرة في العالم، وهي حشرة عصوية طولها 64 سم، وهو متوسط طول ذراع شاب.