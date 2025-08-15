النيران تحاصر فرق الإطفاء في سوريا (فيديو)

أثار فيديو صوّر لحظة محاصرة النيران لأحد فرق الإطفاء في محيط قرية الشجرة بريف كسب، في محافظة اللاذقية السورية، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حقق أكثر من 550 ألف مشاهدة وآلاف الإعجابات والتعليقات خلال ساعات.

ويظهر الفيديو رجال الإطفاء وهم يحاولون فتح ثغرة بين ألسنة اللهب، بينما يعملون على منع امتداد الحرائق من الغابات باتجاه مدينة كسب السياحية.

وتداول المعلقون الفيديو معربين عن دعائهم لسلامة الفرق، وأشاد آخرون بشجاعتهم في مواجهة النيران الضخمة، معتبرينها حدثًا غير مسبوق في تاريخ سوريا الحديث، في ظل نقص المعدات والكوادر والخبرات.

وأوضحت صفحة الدفاع المدني السوري أن الحرائق التي اندلعت منذ أيام في جبال الساحل الشرقي امتدت إلى المنطقة الوسطى ووصلت إلى ريف حماة الغربي، مخلفة دمارًا واسعًا في الغابات الحراجية والأراضي الزراعية، ما تسبب بحركة نزوح كبيرة من بعض القرى.

أخبار ذات علاقة حرائق سوريا مستمرة.. الرياح ومخلفات الحرب تعيق جهود الإطفاء (فيديو)

ويواجه فرق الإطفاء صعوبة كبيرة في السيطرة على النيران المنتشرة والمتنقلة بين جبال اللاذقية وريف حماة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والرياح النشطة، ووجود مخلفات الحرب والألغام، ما يزيد سرعة انتشارها ويضاعف المخاطر على المدنيين والعاملين في الإطفاء.