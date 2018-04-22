غرف فندقية مذهلة لعشاق الألعاب الإلكترونية (صور وفيديو)

أعلن فندق هيلتون بنما عن غرفة من نوع خاص لنزلائه تحتوي على مجموعة من مختلف أجهزة منصات الألعاب في العالم، بحيث تكون مكانًا مناسبًا لعشاق الألعاب ليهربوا إلى مكان هادئ يستمتعون فيه بالطبيعة ومتعة الألعاب التي يفضلونها بعيدًا عن أي تشويش.

وتحتوي الغرفة رقم 2425 على شاشة بحجم 65 بوصة من نوع “OLED” بدقة “4”k، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر من شركة “Alienware” بمعالج “Core i7-7800” وكذلك ذراع تحكم من نوع “Xbox One Elite” ونظارة واقع افتراضي “Oculus Rift”، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر شخصي من نوع “Alienware” يتصل بشاشة عرض 34 بوصة، إضافة إلى كرسي مريح أشبه بمقعد سيارات السباق، إلى جانب العديد من الإضاءات الخافتة المناسبة لعالم الألعاب وكذلك الوسادات والإكسسوارات التي تعمل شعار شركة ألين وير.

Echale un vistazo al #Alienware Room ???? ???? en el Hotel @HiltonPanama ¡El primero de su tipo! ???? pic.twitter.com/VPpw87sXya — Alienware Latinoamérica (@AlienwareLatAm) April 17, 2018

وأعلن مدير هيلتون بنما أندريس كورنجولد أن المبادرة الجديدة ستشجع المزيد من السائحين على القدوم إلى الجزيرة وكذلك عشاق الهدوء والألعاب سينجذبون لهذا النوع الجديد من الغرف المرفهة.

ويبلغ سعر الليلة الواحدة داخل هذه الغرفة 349 دولارًا، ويعتبر سعرًا زهيدًا مقارنة بما سيدفعه عشاق الألعاب مقابل الحصول على جهاز واحد من تلك الأجهزة المتوفرة داخل الغرفة.