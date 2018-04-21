بالفيديو والصور.. أمطار غزيرة تعزل قرى في السعودية

أفادت تقارير إخبارية سعودية، أن أمطارًا تساقطت بغزارة في وقتٍ مبكرٍ، اليوم السبت، على مركز حميد العلايا شمال غرب عسير، أدّت إلى عزل بعض القرى.

وبحسب صحيفة سبق المحلية، “تسبَّبت الأمطار الغزيرة بعزل قرى، واحتجاز مواشٍ، وتضرُّر سيارات، وسال على إثرها عدد من الأودية، والشعاب”.

ونقلت الصحيفة قول بعض السكان في القرى المحاصرة “إنهم يعانون العزلة، في ظل التساقطات المطرية الغزيرة، وتدفّق المياه من الأودية التي توجد في المنطقة”.

وأضاف المصدر أن “الرياح الشديدة التي تزامنت مع هطول الأمطار تسببت بميل بعض الأعمدة الكهربائية على الطريق العام، ما جعلها تشكِّل خطرًا على السكان المحليين والمارة، فيما تعرّض بعض السيارات لأضرار جسيمة”.

وتُظهر مقاطع فيديو وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، محاصرة المياه لبعض المواشي، كما تُظهر سيارات متضررة بفعل الرياح العاصفة التي صاحبت التساقطات المطرية.