إيران تقترح على روسيا تدريس الفارسية كلغة ثانية بدلا من الإنجليزية

اقترح وزير التربية والتعليم الإيراني محمد بطحائي، على روسيا تعليم الفارسية والروسية في مدارس البلدين بشكل متبادل كلغة ثانية، بدلا من اللغة الانجليزية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “ارنا”، الجمعة، أن بطحائي، التقى رئيس لجنة التعليم والعلوم الروسية في “الدوما”، فياتشيسلاف نيكونوف.

وعقب اللقاء، أوضح بطحائي، أنه اقترح على نيكونوف، تدريس الفارسية والروسية، في مدارس البلدين كلغة ثانية.

وقال “الحكومة الإيرانية تهدف لكسر احتكار اللغة الانجليزية كلغة ثانية، والعمل على ترويج سائر اللغات خاصة الروسية في البلاد”.

من جهته، أعرب نيكونوف، عن ترحيبه بالمقترح، مشيرًا إلى أنه يخطط لتدريس اللغة الفارسية إلى جانب اللغة الصينية التي تُدرس كلغة ثانية في بعض مراكز التعليم.