شاب مصري يروي تفاصيل نجاته من الانتحار في لعبة الحوت الأزرق (فيديو)

روى شاب مصري، تفاصيل نجاته من الانتحار بسبب لعبة الحوت الأزرق.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مصر النهاردة”، إنه بدأ اللعبة منذ شهر رغم إدراكه بكل مخاطرها، بسبب مروره بأزمة نفسية.

وأضاف أن “هناك آدمن تواصل معه من أجل ممارسة اللعبة وأرسل له كلمة باللغة العبرية لتنفيذ الأوامر، وهي الشعوذة باللغة العبرية”، لافتًا إلى أنه عندما قرأ الكلمة شعر بـ”رعشة” في جسده.

وتابع: “شعرت كأن شيئًا ما تسلل داخل جسدي، وطلب مني العديد من الأمور مثل رسمة الحوت الأزرق على ذراعي مستخدمًا دبوس، وطلب مني الحصول من أحد المقربين على مبلغ وعدم العودة لمنزلي”.

وأشار إلى أن “أهله لاحظوا عليه تصرفات غريبة دفعتهم لمساعدته في الإقلاع عن اللعبة والنجاة من الانتحار”.

وأثارت لعبة الحوت الأزرق ضجة واسعة في مصر، ووصل عدد ضحاياها حتى اليوم لـ 8 حالات منذ ظهور أول واقعة انتحار لنجل البرلماني السابق حمدي الفخراني.

وسقط آخر ضحايا اللعبة الخطيرة في، أمس الخميس، بعدما أقدم طفل يبلغ من العمر 12 عامًا على تنفيذ أوامر “الحوت الأزرق” بتناول حبوب الغلال السامة.