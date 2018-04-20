“المد الأحمر” تتسبب بنفوق أسماك في الكويت.. والسلطات قلقة

تشهد شواطئ الكويت هذه الأيام ظاهرة أثارت قلق السلطات، وتتمثل بنفوق الأسماك بسبب ظاهرة تمسى المد الأحمر.

وفي حين تؤكد كل من الهيئة العامة للبيئة في الكويت والهيئة العامة للزراعة أن نفوق الأسماك على عدد من شواطئ الكويت “محدود، وأن ظاهرة المد الأحمر لم تصل بعد إلى مرحلة الخطر”، فإن الأعداد الضخمة من الأسماك النافقة تثير القلق.

وعقدت “اللجنة الوطنية لنفوق الأسماك” اجتماعاً للوقوف على ظاهرة المد الأحمر من خلال أخذ عينات من الأسماك النافقة وإرسالها إلى مختبر هيئة الزراعة لفحصها ومعرفة نتائج وأسباب نفوقها، ومن المتوقع صدور نتائجها الأحد المقبل.

وتتكون اللجنة من ممثلين من وزارات الصحة، والداخلية، والبلدية، والدفاع المدني، وجامعة الكويت، وجمعية حماية البيئة ومعهد الأبحاث، لدراسة الموقف والعمل على عدم استمراره أو تكراره.

وتوقعت الهيئة العامة للبيئة استمرار ظاهرة نفوق الأسماك، بسبب رصدها ازدهاراً للطحالب الموسمية الضارة على سطح المياه في عدد من المواقع.