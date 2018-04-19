بالصور.. ثرية تحول نفسها إلى شخصية كاريكاتورية

أنفقت الشابة الثرية كريستينا بوتيل من مدينة روثرهام شمال بريطانيا، 190 ألف جنيه إسترليني على الجراحات التجميلية حتى تصبح نسخة من شخصية كاريكاتورية مثلتها عندما كانت في سن المراهقة.

وأجرت بوتيل 32 عامًا، جراحة في ثدييْها ليصبحا مثل كرات الشاطئ، ونفخت شفتيْها، وصغّرت أنفها وخصرها، كما غيّرت شرايين معدتها.

وقالت الشابة المتهورة لصحيفة مترو البريطانية:”أحب جراحة التجميل، ويذهلني أنه يمكنك الذهاب للنوم بشكل ثم تستيقظ بشكل آخر، إنها تشبه القدرة على انتقاء إحدى القوائم، ومن تريد أن تكون، وأصبحت بالضبط ما أريد أن أكون.”

وستتزوج كريستينا في نوفمبر المقبل من خطيبها إندي 46 عامًا، والذي عبّر عن إعجابه بشكل خطيبته الجديد.