شاهد كيف تبني الصين ناطحات السحاب في أوقات قياسية (فيديو وصور)

كشف فيلم وثائقي كيف شيدت الصين نصف ناطحات السحاب في العالم خلال العام الماضي، في زمن قياسي باستخدام آلة بناء ضخمة أُطلق عليها اسم “وحش تسلق الجدران”.

وصمم المهندسون الصينيون آلة هائلة وزنها ألفا طن، لتعمل كمنصة للعمال لبناء ناطحات السحاب في زمن قياسي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تتسلق الآلة العملاقة جدران المبنى، ويمكن أن تظل ثابتة حتى على ارتفاع يزيد عن 500 متر فوق سطح الأرض.

وأشارت التقارير إلى أن المنصة ذات الدعم الذاتي يمكن أن تحمل وزنًا يصل إلى ألفي طن، وكذلك يمكنها الصمود في وجه الأعاصير، مما يزيد سرعة عملية البناء بنسبة 20%.

وتستخدم الآلة مسارين و12 رافعة هيدروليكية لرفع نفسها بالتساوي بمجرد انتهاء العمال من بناء بعض الطوابق، لإنشاء منصة عمل جديدة أعلى.

والآن يُستخدم “وحش تسلق الجدران” لبناء مركز “ووهان غرينلاند” في عاصمة مقاطعة “خوبى” الصينية، ومن المتوقع أن يكتمل بناء ناطحة السحاب المكونة من 119 طابقًا والتي بلغت تكلفتها 119 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية العام 2018.

ومن المقرر أن يصبح برج “ووهان غرينلاند” (636 مترًا) الأطول في الصين ليتفوق على “برج شانغهاي” بأربعة أمتار.