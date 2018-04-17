ستاربكس تغلق 8 آلاف مقهى لها في أمريكا لهذا السبب

تغلق شركة ستاربكس ثمانية آلاف مقهى مملوك لها بالولايات المتحدة ظهر يوم 29 مايو أيار لتدريب نحو 175 ألف شخص على سبل منع حوادث تمييز عنصري في فروعها.

وستظل المقاهي التي تحمل ترخيصًا من الشركة وعددها ستة آلاف مفتوحة. وقالت الشركة إنها ستتيح مواد التدريب لموظفي تلك المقاهي المعينين من قبل متاجر كبيرة ومطارات.

وجاء إعلان أكبر شركة للمقاهي في العالم في إطار سعيها لتهدئة التوتر بعدما أثار حادث إلقاء القبض على رجلين من السود في أحد فروعها بمدينة فيلادلفيا الأمريكية الأسبوع الماضي مزاعم بوجود تمييز في الشركة.

ودعا محتجون إلى مقاطعة ستاربكس لتتحول القضية إلى أكبر اختبار في العلاقات العامة يواجهه الرئيس التنفيذي كيفن جونسون.

ولم توضح الشركة عدد الساعات التي ستظل فيها المقاهي مغلقة يوم 29 مايو أيار.

وقال جونسون “رغم أن هذا ليس قاصرًا على ستاربكس فإننا ملتزمون بأن نكون جزءًا من الحل” وقدم الرجل اعتذارًا عن عملية إلقاء القبض “البغيضة” التي تمت بحق الرجلين وأعلن تحمله مسؤولية الواقعة.