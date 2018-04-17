أطباء ينجحون في استخراج “ولّاعة” من معدة رجل ابتلعها قبل 20 عامًا (صور)

عثر أطباء صينيون في قسم أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى دوجيانغيان في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، على “ولاعة بلاستيكية”، داخل معدة رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، كان يعاني من آلام حادة في البطن، حيث أخبرهم أنه ابتلعها قبل 20 عامًا بالخطأ.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الأطباء أدرجوا منظارًا مرنًا على طول مريء الرجل الذي لم يكشف عن اسمه، ووجدوا في المعدة تقرحات ونزيفًا، وكائنًا أسود لامعًا ومستطيل الشكل، يبلغ طوله حوالي تسعة سنتيمترات.

ونجح الأطباء بإزالته خلال 10 دقائق، حيث استخدموا شفاطًا مطاطيًا لالتقاطه، ومن ثم سحبه عبر المريء، ويتعافى الرجل الآن من العملية.