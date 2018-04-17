بالصور.. مشاهد مذهلة حول العالم لم ترها من قبل

بالصور.. مشاهد مذهلة حول العالم لم ترها من قبل

المصدر: إرم نيوز

حتى لو كنت من هواة أو مدمني السفر، فإنك ستجد دومًا مناطق في العالم تتمنى أن تصلها، وسيساعدك على ذلك مصورون محترفون تلتقط عيونهم زوايا وألوانًا وتشكيلات توثقها كاميراتهم.

ورصد موقع “بابا ميل” الأمريكي، في تقرير له، مجموعة من الصور لمشاهد من العالم تخالها من عالم آخر.

منظر الشاطئ من علو

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 أشجار مداخل معبد أنكور في كولومبيا

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 تلال رملية في كاليفورنيا شكلتها الرياح الشديدة

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 عاصفة فضائية ملونة تقتحم الأرض

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 تلوينات بحيرة يون شينغ الصينية، والتي تكتسي بألوان مختلفة حسب أنواع الطحالب التي تعيش فيها

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 الأشجار العملاقة في منتزه تاي بسنغافورة الذي يحتوي 162.900 نوعًا من النباتات

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 جسر المياه على تقاطع مجدبرغ الألماني

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 حزمة الأضواء التي يطلقها القطار عند تحركه، 30 ألف شريط ضوئي

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 كهوف الثلج في آيسلندا

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 أعمدة الضوء كما تشاهدها في سماء النرويج

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 اختلاط الحمم البركانية مع مياه المحيط في جزر هاواي

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 قطيع الأغنام وهو يجتاز البحيرة المتجمدة في التيبت

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 ظاهرة طقسية فريدة في السويد

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 ألوان ناطحات السحاب في دبي

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 بحيرة ترقد في قاع إحدى الحفر العميقة بإيطاليا

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