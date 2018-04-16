“طباخة الملوك”.. شابة سعودية تتحدث عن إعداد طعام القادة العرب (فيديو وصور)

كشفت الشابة السعودية، نورة المقيطيب، التي يطلق عليها الكثيرون “طباخة الملوك”، جانبًا من التحضيرات التي قامت بها، لإعداد الطعام للقادة والزعماء الذين شاركوا في القمة العربية بمدينة الظهران.

ونشرت العربية، تصريحات لنورة المقيطيب، وهي تتحدث عن “فخرها بتمثيل المرأة السعودية في إعداد وطبخ مائدة هذا الحدث الرسمي، وتقديم الأكلات الشعبية”.

وقالت المقيطيب “يبلغ جهد الطبّاخ أشدّه حين يصبح الغذاء إرثًا وطنيًا يتفاخر به الملك أمام ضيوفه، حتى باتت المآدب الكبرى التي تقام على شرف الضيوف من ممثلي الدول، تحفل بالأكلات المحلية، باعتبارها رمزًا تاريخيًا واجتماعيًا، لا تحفل به أطعمة العصر، التي تحضّر في المعامل والمطاعم”.

وأكدت المقيطيب أن “وجود الأكلات الشعبية السعودية، التي تحمل الموروث الشعبي لكافة مناطق السعودية في المناسبات الرسمية، لا يشكّل انعكاسًا لتراث المطبخ السعودي فحسب، وإنما يفتح الأفق للضيوف القادة والرؤساء العرب والأجانب للتعرف إليها وتذوق نكهاتها المتباينة”.

ومن أبرز الأكلات التي قدمت المقيطيب لضيوف القمة العربية 29، الجريش النجدي، ومفلق الربيان، ومرق الفاصولياء واللحم، وقرصان اللحم، إضافة إلى كبسة اللحم، والمراصيع بالدبس.