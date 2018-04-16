شاهد.. فيديو يحاكي انفجار قنبلة نووية في مدينة واشنطن

يعيش العالم تحت تهديد حرب نووية، وكشفت محاكاة مرعبة ما سيحدث إذا انفجرت قنبلة نووية في مدينة واشنطن.

وبالإضافة إلى النظر للدمار، استخدم العلماء محاكاة إلكترونية لتوضيح كيفية تصرف الناس إذا وقع السيناريو الأسوأ، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي نسخة من سلسة ألعاب الفيديو الشهير The Sims، قام الباحثون بمحاكاة تفجير نووي في واشنطن، وتبين أنه تم القضاء على كتلة كاملة من المدينة على الفور وتدمرت المباني لمسافة ميل في كل اتجاه تقريبًا، ووجد الباحثون أن ما يقرب من 280 ألف شخص قتلوا خلال 48 ساعة فقط.

وتم تصميم المحاكاة لمنح مخططي الطوارئ فكرة عن الفوضى التي قد تحدث بسبب الجمود وانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات المدمرة عقب انفجار القنبلة النووية.

وقام علماء الكمبيوتر من معهد فرجينيا للفنون التطبيقية بإنشاء سمات لكل فرد، والذين تصرفوا وفقًا لعمرهم وجنسهم ومواقعهم، وتفاعلوا بطرق مختلفة بدءًا من الفرار مذعورين إلى “الوقوف في حالة شلل أثناء الخوف”.

كما وجدت المحاكاة أن البعض كانوا يبحثون عن أسرهم بينما كان الآخرون يركضون بصورة عمياء، وتوصل الباحثون إلى أن أفضل طريقة للنجاة هي اتخاذ مأوى أولاً ثم اتخاذ خطوات للهروب بعد ذلك.

فيما خلصت المحاكاة إلى أن أولئك الذين حاولوا البحث عن أفراد العائلة ومساعدة أشخاص آخرين كانوا أكثر عرضة للموت، كما أن الخروج بعيد عن الأماكن الآمنة يعني التعرض لجرعة أعلى من الإشعاع، والتي يمكن أن تكون قاتلة.

يبدو أن هؤلاء العلماء ليسوا الوحيدين الذين يستكشفون الأضرار الناجمة عن الهجوم النووي في الوقت الحالي، ففي الشهر الماضي، أنشأ الباحثون خريطة تفاعلية كشفت عن المدى المرعب لحدوث تفجير نووي لأي منطقة.