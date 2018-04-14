بالفيديو.. سيلفي “إجباري” مع وزير الإعلام السعودي

تمكن أحد الحاضرين في المركز الإعلامي المقام لتغطية القمة العربية بالظهران شرق المملكة العربية السعودية، من التقاط صورة سيلفي مع وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد اليوم السبت خلال زيارته للمركز.

وخلال جولة الوزير العواد بالمركز تزاحم عشرات الصحفيين والعاملين السعوديين والأجانب للوقوف إلى جانبه، إلا أن أحد الحاضرين تمكّن من اختراق الصفوف مجبرًا الوزير على التوقف لالتقاط الصورة السيلفي.

يذكر أن المركز الإعلامي بمدينة الخبر السعودية يستضيف هذه الأيام مئات الصحفيين القادمين من مختلف أنحاء العالم لتغطية فعاليات القمة العربية الـ29 التي تقام الأحد في مجمع “إثراء” بمدينة الظهران السعودية.