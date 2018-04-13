محامي ترامب يسعى لوقف دعوى مقامة من الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز

سيسعى مايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي، اليوم الجمعة، لوقف دعوى تشهير أقامتها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، بينما قال محاميها إنه يعتقد أن كوهين سيرفض الإدلاء بشهادته أمام المحكمة إن فشل مسعاه.

وأبلغ كوهين محكمة لوس انجلوس الجزئية أمس الخميس أنه ينوي طلب تعليق الدعوى القضائية التي أقامتها دانيالز ضده هو وترامب على أساس أن تحقيقا جنائيا يجري حاليا يتداخل مع الحقائق في هذه القضية، في إشارة إلى أن شهادته قد يستخدمها الادعاء لبناء قضية جنائية ذات صلة ضده.

وكوهين، الذي ينفى ارتكاب أي مخالفات، محور جدل يحيط بتقديم مبلغ قدره 130 ألف دولار للممثلة الإباحية واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، وزعمت الممثلة أنها مارست الجنس مرة مع ترامب عام 2006 وتم تقديم هذا المبلغ لها قبيل الانتخابات الرئاسية في 2016 لتتكتم على الأمر. وتقول إن نفي كوهين حدوث هذا يجعلها تبدو كاذبة وهي تقاضيه الآن للتشهير بها.

وداهم مكتب التحقيقات الاتحادي مكتب كوهين ومنزله يوم الإثنين الماضي في إطار تحقيق في تلاعب مصرفي وضريبي محتمل واحتمال انتهاك قانون الانتخابات بتقديم مبلغ نقدي لدانيالز، وذلك وفق ما صرح به مصدر مطلع على سير التحقيق لرويترز.