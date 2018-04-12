مشهد نادر.. أكبر سمكة في العالم تسبح مع الإنسان (فيديو)

وثقت لقطات جوية لحظة مذهلة خرج فيها أكبر أسماك البحر من الأعماق وسبح جنبًا إلى جنب مع البشر.

ويُظهر الفيديو المذهل مشهدًا نادرًا للغاية، يسبح فيه قرش الحوت العملاق الذي يُعد أكبر أسماك البحر، بجانب الإنسان.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، تم تصوير المقطع المذهل قبالة ساحل باجا كاليفورنيا سور في المكسيك، والذي يصبح من أوائل الشتاء إلى أواخر الربيع ملاذًا للوحوش الجميلة.

وبدوره قال المصور تارسيسيو سانودو سواريز (36 عامًا)، إنه أدرك أنها لحظة “خاصة” فور مشاهدتها، موضحًا أنه كان على متن قارب مع فوج من متحف الحيتان في لاباز وهو يصور اللقطات عبر “الدرون”.

وأضاف أن “أسماك قرش الحوت رقيقة ولا يمكن أن تؤذي البشر، وفي ذلك اليوم سبحت أنا معهم أيضًا وصورتهم تحت الماء”.

وعلى الرغم من اسمه، إلا أن قرش الحوت يُعد أكبر الأسماك المعروفة في العالم بأسره، حيث يمكن أن يصل طوله إلى 12.5 متر ووزنه إلى 79 ألف رطل، كما أنه يمكن أن يعيش لمدة 70 عامًا.

ووفقًا للخبراء نشأت هذه السلالة المهددة بالانقراض والتي تخضع للحماية بموجب القانون الدولي والمكسيكي، منذ حوالي 60 مليون سنة.