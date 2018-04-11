مقبرة توت عنخ آمون.. تاريخ من كنوز مصر (فيديو إرم)

يعتبر توت عنخ أمون أشهر الفراعنة في تاريخ مصر القديم، لأسباب لا تتعلق بإنجازات حربية أو قيادية على غرار بقية ملوك العهد القديم، بقدر مكانته التاريخية وكنوزه التي أغدقها على مصر الحديثة ويأتي أبرزها اكتشاف مقبرته وكنوزه بالكامل.

الملك “توت عنخ أمون” كان أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديم، أصبح فرعون مصر وهو في عمر التاسعة، واكتشفت مقبرته عام 1922 في وادي الملوك من قبل عالم الأثار البريطاني هوارد كارتر.

حسين كمال مدير عام الشؤون الفنية للترميم بالمتحف المصري الكبير، قال إن السبب وراء المكانة العالمية لآثار الملك توت عنخ آمون ترجع لكونها المقبرة الوحيدة التي تم اكتشافها كاملة دون تعرضها للسرقة، حيث ضمّت 5640 قطعة أثرية تنوعت بين الآثار الخشبية والمعدنية والجلدية والقماش.

وأضاف في لقاء مع “إرم نيوز” أنه تم اكتشاف أكثر من 180 عصا خاصة بالملك توت عنخ آمون متنوعة الأشكال والأحجام، كما ضمّت المقبرة 6 عجلات حربية مذهبة خاصة بالملك استخدمها في حروبه أو أثناء رحلات الصيد.

وتابع كمال أنه تم استخراج أكثر من 700 قطعة نسيج تمثل ملابس الملك والتي يبلغ عمرها حوالي 3000 عام، كما يوجد درع للملك مصنوع من الجلد والكتان ويجري ترميمه لعرضه خلال الافتتاح، وهو الدرع الوحيد على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأكسسوارات والقلادات الملكية التي عثر عليها وهي مفككة ويتم تجميعها بالرجوع إلى صور القلادة نفسها أثناء فتح المقبرة أو القلادات الأخرى التي تشبهها.

وبعدما نقلت كنوز الملك إلى المتحف المصري الكبير الذي سيكون أكبر متحف في العالم للآثار، قال حسين كمال إن الموعد النهائي لافتتاح المتحف أمام العالم سيكون في أواخر العام الجاري، موضحًا أنه سيتم عرض أكثر من 100 ألف قطعة، من بينها 50 ألفًا جاهزة للعرض بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون بالإضافة إلى 50 ألفًا أخرى مخزنة للعرض فيما بعد.

وأكد مدير عام الشؤون الفنية للترميم بالمتحف الكبير أن المتحف يضم 100 مرمم آثار في مختلف التخصصات، جرى تدريبهم على أعلى مستوى وعقد دورات ترميم في مصر والخارج مع العديد من الدول المتقدمة في مجال الترميم، مضيفًا: “استطعنا دمج هذه المدارس المختلفة في الترميم وهذه الخبرات في مدرسة واحدة مصرية تتميز بخصوصية التعامل وتوحيد المفاهيم العامة”.

وفيما يمثل القطاع الأثري صلب السياحة في مصر، فإن القاهرة تعول على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.