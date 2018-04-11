60 مليون دولار أنفقها المصريون على الفسيخ في شم النسيم

قال الإعلامي المصري تامر أمين إن المصريين أنفقوا مليار جنيه (حوالى 60 مليون دولار أمريكي) على شراء “الفسيخ والرنجة” على مدار أول أمس الإثنين، حيث الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم في الوقت الذي تساءل فيه عن إنفاق المصريين لهذا المبلغ في حين يتحدثون عن الفقر وغلاء الأسعار.

وأضاف أمين عبر برنامجه “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء الثلاثاء قائلاً: “عاوز أسأل بجد، إنتو جبتوا الفلوس دي منين، قولوا لي بيني وبينكم كده… منين الفلوس دي.. وإيه حكاية مش لاقيين ناكل ومش لاقيين نشرب والأسعار غالية.. جبتوا منين الفلوس اللي اتصرفت على الفسيخ والرنجة”.

وذكر أمين أن مبلغ المليار جنيه لم يكن مجرد رقم تقديري وإنما من وزارة التموين في مصر الأمر الذي يعني أنه رقم رسمي ومؤكد، مشيرًا إلى أن أسعار الفسيخ تراوحت من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو في بعض المحلات.

يذكر أن مصر شهدت أول أمس ازدحامًا كبيرًا في الحدائق والمتنزهات للاحتفال بشم النسيم سواء في العاصمة القاهرة أو المحافظات التي تشتهر بتجهيز الأسماك المملحة مثل الدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.

وشهدت مصر موجة من الغلاء العام الماضي بعد قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف من 8.88 جنيهات للدولار، إلى قرابة 18 جنيهًا، إلى جانب رفع الدعم جزئيًا عن الوقود والمحروقات، الأمر الذي نتج عنه زيادة في أسعار المواصلات والمواد الغذائية، كذلك زيادة أسعار فواتير المياه والكهرباء وتسببت القرارات في موجة غضب ضد الحكومة.