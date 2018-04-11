في الهند.. شاهد ماذا فعلوا بها لرؤيتها برفقة شاب مسلم (فيديو)

اعتدت مجموعة من الشبان بالضرب على فتاة بعد رؤيتها تمشي مع رجل مسلم في أحد شوارع الهند.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تجمع عدد من الشباب حول الفتاة لصفعها على وجهها وركلها في جميع أنحاء جسدها رغم صراخها المستمر في وضح النهار بشارع في مدينة “غولابرا”، شمال شرق الهند.

عندما حاولت الفتاة استخدام هاتفها المحمول لطلب المساعدة، جذبها أحد الشباب من شعرها وركلها آخر في فخذها.

بدأ الاعتداء على الفتاة عندما أوقفت في الشارع لمشيها مع رجل مسلم، كما أشارت الصحيفة إلى وجود مقاطع فيديو أخرى ترصد لحظة الاعتداء عليه هو الآخر.

وأفادت الشرطة المحلية باعتقادها أن الرجل والفتاة التي تبلغ من العمر 22 عامًا تعرضا للاعتداء بسبب شكوك بشأن علاقة حب بينهما، مؤكدةً إلقاء القبض على 12 شابًا تورطوا في الواقعة.

وقال قائد الشرطة الإقليمية “أميتابها سينها” لوسائل الإعلام المحلية: “سجلنا الحادث ونحاول التركيز على المتهم الرئيسي.”